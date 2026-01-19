Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (20/01)

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν live stream στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στο UEFA Champions League.

Η μεγάλη στιγμή των Πειραιωτών στο πρόγραμμα αγώνων έφτασε, με αντίπαλο τις «ασπιρίνες». Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον κόσμο στο πλευρό της θα ψάξει τη νίκη που θα αυξήσει δραματικά τις πιθανότητες να βρεθεί στην τελική 24άδα.

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Λεβερκούζεν;

Το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 20 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD καθώς και από το MEGA TV.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Τρίτη 20 Ιανουαρίου – 22:00 COSMOTE SPORT 2HD – MEGA TV

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν;

