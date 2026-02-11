Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (12/02)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν εντός έδρας τη Βίρτους Μπολόνια, παίρνοντας μία άνετα νίκη στο κουπόνι με 109-77.

Οι Πειραιώτες μπήκαν στο παρκέ του ΣΕΦ με το πόδι στο γκάζι, πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση στο πρόγραμμα αγώνων και διέλυσαν τους Ιταλούς, φτάνοντας «αναίμακτα» στη 17η νίκη τους.

MVP της αναμέτρησης ήταν για μία ακόμη αναμέτρηση ο Σάσα Βεζένκοφ (20 π., 8 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ), ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Τάιλερ Ντόρσεϊ (18 π., 1 ασίστ, 1 κλεψ.) και Τόμας Γουόκαπ (5 π., 4 ριμπ., 8 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ολυμπιακός εναντίον Ερυθρός Αστέρας;

Το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου (21:15) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου – 21:15 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας;

