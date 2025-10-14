Ολυμπιακός – Εφές Live Streaming (14/10)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Εφές στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 14/10

Ώρα έναρξης: 21:15

Γήπεδο: ΣΕΦ

Κανάλι: NovaSports 4

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν εντός έδρας την Ντουμπάι FC και χωρίς να χρειαστεί να πατήσουν το γκάζι, πήραν μία άνετη νίκη με 86-67. Μία νίκη που έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε με τους Τόμας Γουόκαπ, Εβάν Φουρνιέ και Κίναν Έβανς να βρίσκονται στα pits.

Ένας από τους λόγους που δεν φάνηκε το τόσο το κενό των τριών έμπειρων γκαρντ, ήταν η εμφάνιση του νεοφερμένου Νιλικίνα. Ο Γάλλος ξεκίνησε πολύ καλά στην αναμέτρηση, δείχνοντας ένα μέρος των δυνατοτήτων του. Επιπλέον, το τρομερό ξεκίνημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πάρουν ανάσα και σε συνδυασμό με τη σταδιακή άνοδο του Βεζένκοφ, το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 23-16.

Ο Αμερικανός γκαρντ το… είχε πάρει προσωπικά και μαζί με τον εξαιρετικό Άλεκ Πίτερς οδήγησαν τον Ολυμπιακό στο +11 (37-26 στο 17′). Στη συνέχεια, μπροστά βγήκε και ο Σέιμπεν Λι, ο οποίος παίζοντας πολύ καλή άμυνα βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στο +14 (43-29 στο 18′), ενώ το ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 43-31.

Η έναρξη του 2ου μέρους βρήκε τον Βεζένκοφ να κάνει ότι θέλει την αντίπαλη άμυνα και με 13 δικούς του πόντους να ανεβάζει τη διαφορά στο +20 (61-41 στο 25′). Η Ντουμπάι προσπάθησε να βγάλει αντίδραση με όπλο τις προσωπικές εμπνεύσεις κάποιων παικτών, ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν να ρίξει τη διαφορά στου 15 πόντους (71-56).

Ακριβώς ίδια η εικόνα και στην τελευταία περίοδο με τον Ολυμπιακό να έχει τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Με κύριο «όπλο» την σκληρή άμυνα, η 2nd unit των «ερυθρολεύκων» τα πήγε εξαιρετικά. Μάλιστα, ο κόουτς Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει αρκετά βασικά γρανάζια του, ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν για μία ακόμα αγωνιστική ο Βεζένκοφ (25 π., 11 ριμπ., 1 ασίστ, 1 μπλοκ), ενώ άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Μιλουτίνοφ (13 π., 11 ριμπ.), Ντόρσεϊ (14 π., 3 ριμπ., 2 ασίστ, 2 κλεψ.) και Χολ (5 π., 4 ριμπ., 1 ασίστ, 3 μπλοκ).

«Ένιωθα καλά, δούλεψα σκληρά και πάντα βλέπω το ματς. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα, δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι έτοιμος να συνεισφέρω, να δώσω τα πάντα κάθε βράδυ και χαίρομαι που κερδίσαμε το ματς», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βεζένκοφ μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Από τη μεριά του ο κόουτς Μπαρτζώκας δήλωσε: «Θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε μία νέα σεζόν και εμείς συμμετέχουμε στο πιο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σκληρά, να βελτιωθούμε ατομικά και να βελτιώσουμε το ομαδικό μας παιχνίδι. Από αυτή την προοπτική, η σημερινή νίκη ήταν πολύ σημαντική απέναντι σε μία ομάδα που είναι πολύ ταλαντούχα επιθετικά.

Η αμυντική μας προσέγγιση στις τρεις από τις τέσσερις περιόδους ήταν πολύ καλή. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να μοιράσουμε τον χρόνο συμμετοχής, χωρίς να κουράσουμε κάποιον παίκτη, κανείς δεν έπαιξε πάνω από 25 λεπτά, και αυτό ήταν το πλάνο μας. Έχουμε παιχνίδια την Κυριακή, την Τρίτη και την Πέμπτη, ενώ έχουμε χάσει κάποιους σημαντικούς παίκτες λόγω τραυματισμών».

Στο μεγάλο ντέρμπι της Stoiximan Basket League ο Ολυμπιακός είχε στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης τον έλεγχο και με όπλο την πολύ σκληρή άμυνά του κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού με 90-86, παίρνοντας το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν. Από το «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο ξεχώρισαν οι Βεζένκοφ (22 π., 6 ριμπ., 2 ασίστ), Ντόρσεϊ (16 π., 5 ριμπ., 8 ασίστ, 0 λάθη), Μιλουτίνοφ (12 π., 5 ριμπ., 2 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ) και Τάισον Γουόρντ (12 π., 5 ριμπ., 5 ασίστ, 1 μπλοκ).

Όσον αφορά του Ολυμπιακός – Εφές, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σημερινό ματς και στην ενέργεια που πρέπει να έχουν οι παίκτες του, στους τραυματίες και στον Τάιλερ Ντόρτσεϊ. Πιο αναλυτικά δήλωσε:

«Η ενέργεια είναι απαιτούμενο σε μια σειρά παιχνιδιών. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως όλοι ξέρετε, είναι πάντα πολύ ιδιαίτερο, κυρίως λόγω της ψυχολογικής πίεσης που δημιουργεί στους παίκτες. Γι’ αυτό και χθες, στο πρώτο ημίχρονο, εκτελέσαμε τελείως λάθος. Είχαμε εντελώς λάθος πνευματική προσέγγιση στο παιχνίδι. Στο δεύτερο, που κάναμε δύο-τρία βασικά πράγματα σωστά, ήμασταν τελείως διαφορετικοί.

Οπότε, η Εφές είναι μια ομάδα που δεν σου επιτρέπει κανενός είδους χαλάρωση. Για να την κερδίσουμε πρέπει να ματώσουμε. Αν θέλετε να πάω σε πιο συγκεκριμένα πράγματα για την ομάδα αυτή, θα σας πω. Είναι μια ομάδα με πολλούς δημιουργικούς και καλούς παίκτες στο iso, όπως ο Λάρκιν και ο Λόιντ. Την τελευταία εβδομάδα έχουν επανέλθει ο Μπομπουά και ο Ντόζιερ. Tα γκαρντ της, λοιπόν, είναι πολύ καλά σε παιχνίδ ένας εναντίον ενός και δημιουργούν προβλήματα στις συνθήκες απομόνωσης, είναι ιδιαίτερα καλοί. Επίσης, είναι μια πολύ καλή ομάδα στα «after timeouts».

Ο προπονητής έχει πολύ καλές ιδέες στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που για να την αντιμετωπίσεις πρέπει να είσαι σκληρός και να πετύχεις σε βασικούς αμυντικούς στόχους. Είναι το τρίτο παιχνίδι που θα παίξουμε σε λίγες μέρες, και αυτό ιδίως συγκρινόμενοι με την Εφές που είχαν ένα εύκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα και πιο νωρίς. Είναι ένα disadvantage για εμάς, αλλά παίζουμε στην έδρα μας. Θα θέλαμε να έχουμε δυνατή υποστήριξη, γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς, ιδίως σε αυτή την περίοδο που έχουμε πληγεί τραυματισμών, κυρίως στην περιφέρειά μας. Είναι σημαντικό να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα αυτό το διάστημα, χωρίς απώλειες».

Για τους αμφίβολους: «Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για προπόνηση. Θα δούμε, είναι πραγματικά απόφαση της στιγμής. Λίγα πράγματα θα κάνουμε τώρα. Απέχουμε πολύ από το να παίξουμε όπως θέλουμε. Παράλογο να ζητάμε κάτι τέτοιο. Το Εurobasket δημιούργησε δύσκολες συνθήκες για τους προπονητές της Euroleague. Πρέπει να διαχειριστούμε τους παίκτες γιατί πιθανόν είναι… μπουχτισμένοι από το μπάσκετ.

Οι υποχρεώσεις όμως τρέχουν. Η αθλητικότητα που προσθέσαμε, θα φανεί όταν είμαστε πλήρεις. Έχοντας καλύτερο playmaking θα αναδείξουμε και τα αθλητικά προσόντα του Γουόλ ή το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη του Χολ. Και ο Ντιλίκινα δεν θα πάρει ξαφνικά τόσες πολλές αποφάσεις. Οι δυνατότητες της ομάδας θα αναδειχθούν περισσότερο. Θα περιμένουμε να γυρίσει ο Τόμας και ο Φουρνιέ. Οι πρόεδροι είναι ανοικτοί και οτιδήποτε προκύψει από την αγορά ή τους ζητήσω εγώ, να το σκεφτούν πολύ σοβαρά».

Για Ντόρσεϊ: «Είναι γνωστό για εμένα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα να πασάρει. Πιστεύω ότι αυτό το μπάσκετ δύσκολα αντιμετωπίζεται. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν πασάραμε. Ούτε ο Τάιλερ πάσαρε. Αν δεν κάνω λάθος από τις οκτώ ασίστ που έδωσε, οι επτά ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Θέλω να πω ότι στο δεύτερο κερδίσαμε 47-38 κάνοντας δύο απλά πράγματα. Σταματήσαμε δύο φορές τον αιφνιδιασμό με φάουλ και πασάραμε τη μπάλα.

Η διαφορά ήταν αυτή με το πρώτο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σταθερά και συστηματικά. Επαναλαμβάνω για το ταλέντο του Ντόρσεϊ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και για μία ακόμη φορά δείχνω ότι δεν έχω κανένα κόλλημα. Μου αρέσει να πασάρει η ομάδα. Δύσκολα αντιμετωπίζει τέτοιο μπάσκετ».