Οι κορυφαίες αποδόσεις του Champions League απόψε παίζουν μόνο στη winmasters! (05/11)

Μπορεί το σημερινό μενού του Champions League να μην έχει την αίγλη του χθεσινού, αλλά, αν μη τι άλλο, υπάρχουν παιχνίδια που ξεχωρίζουν. Και ειδικά όταν συνδυάζεται και το στοίχημα, το ενδιαφέρον εκτοξεύεται!

Από το κομμάτι αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει η winmasters! Η κορυφαία στοιχηματική εταιρία έρχεται να απογειώσει το παιχνίδι σου, προσφέροντας σε όλα τα σημερινά ματς.

 

Νωρίς νωρίς, στις 19:45, η Πάφος υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ στην Κύπρο, με στόχο να γράψει ιστορία. Οι γηπεδούχοι θα στοχεύσουν στην παρθενική τους νίκη στον θεσμό, ωστόσο το 7.00 του άσου καταδεικνύει τη δυσκολία του έργου τους. Φαβορί οι Ισπανοί στο 1.45, με την ισοπαλία να είναι στο 5.00.

Το ενδιαφέρον βέβαια στα βραδινά παιχνίδια είναι πολύ μεγαλύτερο, με βάση τις αποδόσεις στη winmasters. Το Άγιαξ – Γαλατασαράι για παράδειγμα στις 22:00 στο Άμστερνταμ, είναι εξαιρετικό. Προβάδισμα στους Τούρκους στο 2.09, στο 4.10 η ισοπαλία, με τη νίκη των Ολλανδών να βρίσκεται στο 3.20.

Combo Nights και EuroLeague Challenge με μοναδικά δώρα* και πλούσιες επιβραβεύσεις* από τη winmasters!  

15 Δώρα* στις σημερινές αναμετρήσεις του Champions League

25 Δώρα* στις σημερινές αναμετρήσεις της Ευρωλίγκας

Την ίδια ώρα, στη Μασσαλία η Μαρσέιγ είναι το φαβορί απέναντι στην Αταλάντα, με τον άσο να δίνεται στο 2.12. Αρκετά πάνω του τριπλασιασμού το διπλό των Ιταλών (3.40), με το «Χ» να προσφέρεται στο 3.75.

Ολοκληρώνοντας τη βόλτα μας στο Champions League, θα ταξιδέψουμε στη Λισαβόνα. Εκεί (επίσης 22:00) η Μπενφίκα φιλοξενεί την Μπάγερ Λεβερκούζεν, έχοντας το πάνω χέρι για το τρίποντο στο 1.98. Κοντά η ισοπαλία και το διπλό, 3.70 και 3.85 αντίστοιχα.

Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να επισκεφθείτε τη winmasters, έτσι ώστε να μην χάνετε στιγμή από τη στοιχηματική δράση και τις κορυφαίες προσφορές*!

Η winmasters σου προσφέρει καθημερινά δώρα* χωρίς κατάθεση στο Mega calendar*

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | 21+ | Παίξε Υπεύθυνα | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | ΚΕΘΕΑ: 1114 | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

