Οι 8 που είναι να φύγουν τώρα από τον Παναθηναϊκό, αλλά…🔥

Η μεγάλη σπαζοκεφαλιά του Παναθηναϊκού ενόψει Ιανουαρίου.

Ο Μπενίτεθ γνώριζε αρκετά πράγματα πριν αναλάβει καν τον Παναθηναϊκό, αλλά πλέον μετά από ένα μήνα έχει καταλάβει πολλά περισσότερα. Γιατί οι ικανότητες του κάθε παίκτη μπορούν να φανούν γρήγορα, όμως το τι άνθρωπος είναι και τι νοοτροπία έχει, το καταλαβαίνει ο κάθε προπονητής μέσα στα αποδυτήρια.

Ο Μπενίτεθ λοιπόν θέλει να κάνει μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ. Όχι γιατί δεν είναι ποιοτικό, αλλά γιατί υπάρχει πρόβλημα νοοτροπίας. Και γι’ αυτό αν μπορούσε θα έκανε μίνιμουμ οκτώ αλλαγές στο ρόστερ τον Γενάρη. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο αλλά στις μεταγραφες παναθηναικοσ. Πάμε να σας πω τα πρώτα οκτώ ονόματα και μετά θα σας εξηγήσω τι εννοώ.

Ο Γερεμέγεφ μένει ελεύθερος και θα αποχωρήσει. Κάποιοι λένε για Κηφισιά κάποιοι λένε για ΟΦΗ. Πιστεύω θα πάω στην Κηφισιά για να αντικαταστήσει και τον Τεττέη.

Ο Μαξ απλά δεν υπολογίζεται. Το θέμα είναι πώς θα λυθεί το συμβόλαιό του. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν φύγει τον Γενάρη. Το αντίθετο μάλιστα.

Ο Βιλένα μία από τα ίδια. Μπορεί ο Μπενίτεθ να τον έχει πάρει σε δύο αποστολές αλλά μέχρι εκεί. Επίσης δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκτός από την δυσκολία να αποδεσμευτεί.

Ο Νίκας θα ψάξουν μαθαίνω οι άνθρωποι της ομάδας σύλλογος για να δοθεί δανεικός.

Ο Ντραγκόφσκι έχει αποφασιστεί να μην συνεχίσει στην ομάδα, αλλά τώρα αρχίζουν τα προβλήματα και θα σας εξηγήσω τον λόγο.

Ο Μαντσίνι μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και ο στόχος είναι να αποδεσμευτεί τον Γενάρη.

Ο Ρενάτο Σάντσες έχουμε ξεχάσει τι κάνει με τον τραυματισμό του, ο οποίος είναι δανεικός από την Παρί.

Ο Ταμπόρδα απλά ακόμα δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Όμως ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τους διώξει όλους αυτούς γιατί θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνει με την ευρωπαϊκή λίστα. Μπορεί να κάνει μόνο 3 προσθαφαιρέσεις και δεν βγαίνουν τα κουκιά.

Κι εκεί πρέπει να δει πώς θα το ισορροπήσει ο Μπενίτεθ γιατι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μέσα στον στόχο της Ευρώπης.