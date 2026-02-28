ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (28/02)

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet live stream για τη Stoiximan Super League.

Ποιο κανάλι δείχνει ΟΦΗ εναντίον ΑΕΛ;

Το ΟΦΗ – ΑΕΛ live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου (17:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Cosmote Sport 2 HD.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Σάββατο 28 Φεβρουαρίου- 17:00 Cosmote Sport 2 HD

Πώς θα δω Live Streaming το ΟΦΗ-Λάρισα;

