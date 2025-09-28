Ο Χολμς, το μέλλον του Γιούρτσεβεν, ο Ντιλικινά και ο άλλος παίκτης που παίρνει ο Ολυμπιακός!
Ο Τόλης Κοτζιάς και η Νάντια Βελέντζα σχολιάζουν στο «Πάρε – Βάλε» by Bet365 τα πρώτα φιλικά των ελληνικών ομάδων.
Ποιοι παίκτες ξεχώρισαν και τι μας έκανε εντύπωση; Είναι έτοιμες οι ελληνικές ομάδες για την εκκίνηση της Ευρωλίγκας;
- Ρεπορτάζ Τόλη Κοτζιά.
- Γιατί πήγε ο Ολυμπιακός στη περίπτωση Ντιλικίνα;
- Ποιους άλλους παίκτες έψαξε για την θέση του γκαρντ;
- Πώς έχει το θέμα Γιούρτσεβεν; Το «μικρό» του συμβόλαιο και η επόμενη μέρα
- Όλη η Ευρωλίγκα ψάχνει ψηλούς. Πώς έχουν τα δεδομένα;
- Ποιος είναι ο Νίκος Χιτικούδης που βλέπει ο Ολυμπιακός; Ποιους άλλους πιτσιρικάδες κοιτάζει.
