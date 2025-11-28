ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ο Τζίμας σκέφτεται ανοιχτά την επιστροφή στη SL1!

tzimas ellada

Μπόλικο ταλέντο διαθέτει πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αρκετούς παίκτες μάλιστα να αγωνίζονται τα τελευταία χρόνια στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ένας εξ αυτών ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος από τον Φεβρουάριο ανήκει στην Μπράιτον, με την ενσωμάτωσή του στους «γλάρους» να γίνεται επίσημα το περασμένο καλοκαίρι.

Μολονότι ο νεαρός φορ αποκτά καθημερινά παραστάσεις από την Πρέμιερ Λιγκ, στοιχείο ανεκτίμητο για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, η αλήθεια είναι πως θα ήθελε να αγωνίζεται περισσότερο, με τις συμμετοχές του να είναι αραιές αλλά και ολιγόλεπτες.

Επειδή όμως η Μπράιτον τον πιστεύει στο 100%, εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο να πάει ο Τζίμας σε κάποια ομάδα τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει πιο έτοιμος το καλοκαίρι στην Αγγλία.

Η αλήθεια είναι πως συνήθως οι ομάδες της Αγγλίας επιλέγουν να μην φύγει ο παίκτης από το Νησί, αλλά ίσως γίνει η εξαίρεση για χάρη του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν έτσι κι αλλιώς επιθετικό τον Ιανουάριο, ενώ και ο Τζίμας δεν θα έλεγε «όχι» στην προοπτική επιστροφής στην Τούμπα, όπου θα βρει γνωστά πρόσωπα και ελευθερία κινήσεων για να συνδεθεί ξανά με τα δίχτυα.

Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν ο Τζίμας προστεθεί στη… φαρέτρα του Λουτσέσκου, με τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ να είναι πολλές και συνεχόμενες εντός και εκτός συνόρων.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα