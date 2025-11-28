Ο Τζίμας σκέφτεται ανοιχτά την επιστροφή στη SL1!

Μπόλικο ταλέντο διαθέτει πλέον το ελληνικό ποδόσφαιρο, με αρκετούς παίκτες μάλιστα να αγωνίζονται τα τελευταία χρόνια στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ένας εξ αυτών ο Στέφανος Τζίμας, ο οποίος από τον Φεβρουάριο ανήκει στην Μπράιτον, με την ενσωμάτωσή του στους «γλάρους» να γίνεται επίσημα το περασμένο καλοκαίρι.

Μολονότι ο νεαρός φορ αποκτά καθημερινά παραστάσεις από την Πρέμιερ Λιγκ, στοιχείο ανεκτίμητο για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, η αλήθεια είναι πως θα ήθελε να αγωνίζεται περισσότερο, με τις συμμετοχές του να είναι αραιές αλλά και ολιγόλεπτες.

Επειδή όμως η Μπράιτον τον πιστεύει στο 100%, εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο να πάει ο Τζίμας σε κάποια ομάδα τον Ιανουάριο με τη μορφή δανεισμού προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει πιο έτοιμος το καλοκαίρι στην Αγγλία.

Η αλήθεια είναι πως συνήθως οι ομάδες της Αγγλίας επιλέγουν να μην φύγει ο παίκτης από το Νησί, αλλά ίσως γίνει η εξαίρεση για χάρη του ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς ψάχνουν έτσι κι αλλιώς επιθετικό τον Ιανουάριο, ενώ και ο Τζίμας δεν θα έλεγε «όχι» στην προοπτική επιστροφής στην Τούμπα, όπου θα βρει γνωστά πρόσωπα και ελευθερία κινήσεων για να συνδεθεί ξανά με τα δίχτυα.

Μην εκπλαγείτε λοιπόν αν ο Τζίμας προστεθεί στη… φαρέτρα του Λουτσέσκου, με τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ να είναι πολλές και συνεχόμενες εντός και εκτός συνόρων.