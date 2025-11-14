ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ο πρωταθλητής του NBA που κλείνει στον Ολυμπιακό!

Σε απόλυτη προτεραιότητα έχει εξελιχθεί στον Ολυμπιακό η απόκτηση σούτινγκ γκαρντ, με τις ατυχίες να μην σταματούν για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται ξανά, δύο λεπτά μόνο αφότου είχε πατήσει παρκέ, στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο Αμερικανός, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, αποχώρησε υποβασταζόμενος από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και η διάγνωση ήταν ρήχη αχίλλειου τένοντα, με το διάστημα απουσίας του να ορίζεται πάνω από τους έξι μήνες.

Συνεπώς, οι Πειραιώτες είναι αναγκασμένοι να βγουν στην αγορά για παίκτη, γιατί το έλλειμμα στην περιφέρεια είναι, εκτός από ποιοτικό, και ποσοτικό πλέον.

Πολλά τα ονόματα που ακούγονται, τόσο από την ευρωπαϊκή αγορά όσο και από τα κοψίματα του NBA.

Αυτό που ξεχωρίζει όμως και δείχνει να ταιριάζει «γάντι» στα θέλω του Μπαρτζώκα είναι του Πάτι Μιλς, έστω και αν στα ραντάρ του Ολυμπιακού φαίνεται να υπάρχει και ο Νάντο ντε Κολό.

Ο Αυστραλός κουβαλάει 16 χρόνια παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, με τη χρονιά 2013-2014 να ξεχωρίζει, καθώς τότε κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο «δαχτυλίδι», με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να επικρατούν των Μαϊάμι Χιτ, κόντρα μάλιστα στα προγνωστικά μπάσκετ.

Η αλήθεια είναι πως φέτος δεν παίζει σε κάποια ομάδα, έχοντας αναλάβει χρέη GM στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει αποσυρθεί, μιας και πρόκειται για μια προσφιλή τακτική που έχουν ακολουθήσει και άλλοι εν ενεργεία παίκτες, όπως ο Κάρι, ο Λίλαρντ και ο Γιανγκ.

Ο Μιλς, ακόμα και στα 37 του, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά με το αξεπέραστο σουτ που διαθέτει, καθώς και τα ηγετικά χαρακτηριστικά.

Το όνομά του συζητιέται έντονα στον Πειραιά και μένει να φανεί τις επόμενες μέρες (αν όχι ώρες) πόσο πιθανό είναι να τον δούμε στα μέρη μας.

