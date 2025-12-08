Ο ΠΑΟΚ κάνει δυνατό ντου για τον Άνταμς!💣

Έμαθα το όνομα για τον φορ και έρχομαι να σας πω λεπτομέρειες.

Τι σας ειχα πει όλες τις προηγούμενες εβδομάδες; Πως ο ΠΑΟΚ έχει βρει φορ για τον Γενάρη. Και φορ που θα μπει και θα παίξει αμέσως. Φορ που μπορεί να του κοστίσει όσο ο Ζαφείρης.

Πάμε τώρα να σας πω και το όνομα. Η φημολογία η μεγάλη ήταν για τον Λιβάι Γκαρσία. Ο οποίος Λιβάι Γκαρσία έχει προταθεί σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και μόνο τυχαίο δεν ήταν ότι εμφανίστηκε και στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή.

Δεν περνάει καλά στη Ρωσία και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όμως τώρα δεν θα σας γράψω για τον Λιβάι Γκαρσία, αλλά για ένα όνομα που δεν έχει γραφτεί. Για ποιον σας λέω;

Τον Τσε Ανταμς της Τορίνο. Ναι, τον Σκωτσέζο φορ ο οποίος για πολλά χρόνια έβγαζε το ψωμί του στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Τσε Άνταμς μπορεί να έχει συμβόλαιο με την Τορίνο έως το 2027, αλλά μαθαίνω πως μπορεί να βρεθεί η λύση με τα σωστά λεφτά. Φέτος έχει παίξει σε 14 ματς και έχει βάλει τρια γκολ και η Τορίνο σκέφτεται πολύ σοβαρά την παραχώρησή του μιας και δεν είναι στις βασικές επιλογές.

Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει βάλει 25 γκολ στη Πρέμιερ Λιγκ κι άλλα 11 με την Εθνική του ομάδα. Αφήστε δε που θα είναι και Μουντιαλικός.

Δεν ξέρω αν θα γίνει το ντιλ, αλλά ξέρω πως πάει να κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ο ΠΑΟΚ να βάλει το τελευταίο του κομμάτι στο παζλ.