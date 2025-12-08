ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Ο ΠΑΟΚ κάνει δυνατό ντου για τον Άνταμς!💣

adams paok

Έμαθα το όνομα για τον φορ και έρχομαι να σας πω λεπτομέρειες.

Τι σας ειχα πει όλες τις προηγούμενες εβδομάδες; Πως ο ΠΑΟΚ έχει βρει φορ για τον Γενάρη. Και φορ που θα μπει και θα παίξει αμέσως. Φορ που μπορεί να του κοστίσει όσο ο Ζαφείρης.

Πάμε τώρα να σας πω και το όνομα. Η φημολογία η μεγάλη ήταν για τον Λιβάι Γκαρσία. Ο οποίος Λιβάι Γκαρσία έχει προταθεί σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και μόνο τυχαίο δεν ήταν ότι εμφανίστηκε και στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή.

Δεν περνάει καλά στη Ρωσία και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όμως τώρα δεν θα σας γράψω για τον Λιβάι Γκαρσία, αλλά για ένα όνομα που δεν έχει γραφτεί. Για ποιον σας λέω;

Τον Τσε Ανταμς της Τορίνο. Ναι, τον Σκωτσέζο φορ ο οποίος για πολλά χρόνια έβγαζε το ψωμί του στην Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Τσε Άνταμς μπορεί να έχει συμβόλαιο με την Τορίνο έως το 2027, αλλά μαθαίνω πως μπορεί να βρεθεί η λύση με τα σωστά λεφτά. Φέτος έχει παίξει σε 14 ματς και έχει βάλει τρια γκολ και η Τορίνο σκέφτεται πολύ σοβαρά την παραχώρησή του μιας και δεν είναι στις βασικές επιλογές.

Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει βάλει 25 γκολ στη Πρέμιερ Λιγκ κι άλλα 11 με την Εθνική του ομάδα. Αφήστε δε που θα είναι και Μουντιαλικός.

Δεν ξέρω αν θα γίνει το ντιλ, αλλά ξέρω πως πάει να κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ο ΠΑΟΚ να βάλει το τελευταίο του κομμάτι στο παζλ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα