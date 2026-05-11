Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στον «δήμιο» του Παναθηναϊκού!

Η συγκλονιστική σειρά ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό εκτός από τρελό θέαμα έχει χαρίσει την ευκαιρία και για μπόλικο… σκάουτινγκ. Η ισπανική ομάδα έχει κάνει την έκπληξη με τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη.

Και το ίδιο ισχύει και για τις πιο ποιοτικές της μονάδες. Ανάμεσα σε αυτές λάμπει πιο πολύ ο Ζαν Μοντέρο που… κόβει και ράβει για τις «νυχτερίδες».

Αναπόφευκτα, έχει τραβήξει για τα καλά τα βλέμματα των μεγάλων της Euroleague. Και φυσικά και του Ολυμπιακού, ο οποίος… καλοβλέπει την προοπτική του Δομινικανού γκαρντ.

Πρόκειται για έναν παίκτη που θα ταίριαζε 100% στον Ολυμπιακό και η αλήθεια είναι πως με την εικόνα του στα πολύ κρίσιμα παιχνίδια απέναντι στον Παναθηναϊκό έχει κερδίσει αρκετούς πόντους.

Στα 22 του χρόνια, αποτελεί μια ελίτ επιλογή για την περιφέρεια και δεν αποκλείεται το καλοκαίρι οι «ερυθρόλευκοι».

Το συμβόλαιό του, βέβαια, λήγει το 2028 και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για την αποδέσμευσή του. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι εκεί.