Ο Ολυμπιακός αγοράζει τον πιο περιζήτητο Έλληνα ποδοσφαιριστή!

mentilibar olympiakos

Δεν υπάρχει φίλαθλος που να μην υποκλίνεται σε όσα κάνει ο Λεβαδειακός φέτος. Και δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα που να μη… λιγουρεύεται τις πιο ποιοτικές μονάδες των Βοιωτών. Ανάμεσα στις πιο λαμπερές τέτοιες, δεσπόζει και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, του οποίου το όνομα έχει γεμίσει μπόλικα μπλοκάκια. 

Το step up φαντάζει δεδομένο για τον 24χρονο το καλοκαίρι και οι μεγαλύτεροι ελληνικοί σύλλογοι έχουν ήδη σηκώσει το τηλέφωνο για να εξερευνήσουν το πεδίο γύρω από την ενδεχόμενη μεταγραφή του. 

Οι καιροί αλλάζουν και ο Παναθηναϊκός δεν έχει πια τον πρώτο λόγο όσον αφορά στα… «πήγαινε-έλα» με τον Λεβαδειακό, δεν είναι ίδιες οι σχέσεις των δύο διοικήσεων. Και αυτό ακριβώς φαίνεται πως θέλει να εκμεταλλευτεί και ο Ολυμπιακός, φιλοδοξώντας να στείλει μήνυμα ισχύος στον ανταγωνισμό και να κλείσει ένα από τους πιο υποσχόμενους Έλληνες ποδοσφαιριστές. 

Οι Πειραιώτες, άλλωστε, πάντα ενδιαφέρονται για τα καλύτερα ελληνικά ποδοσφαιρικά προϊόντα και ο Τσάπρας έχει όλο το μέλλον το μπροστά του. Με ένα ποσό κοντά στο εκατομμύριο ίσως αυτό το μέλλον να βαφτεί «ερυθρόλευκο». 

