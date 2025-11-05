Ο NBAer που αλλάζει τις ισορροπίες στη Euroleague!

Πολλές φήμες γύρω από το όνομα το Μάλικ Μπίσλι για έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Ευρώπης αλλά και της Κίνας. Ο 28χρονος γκαρντ σκέφτεται να αγωνιστεί στην Κίνα για κάποια περίοδο, ώστε να παραμείνει ενεργός και έτοιμος για τυχόν επιστροφή του στο NBA.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές ομάδες από την Ευρώπη και την Κίνα έχουν επικοινωνήσει με τον ίδιο, αν και η προτεραιότητά του παραμένει να εξασφαλίσει νέο συμβόλαιο στο ΝΒΑ.

Πολύ έντονο το ενδιαφέρον από την Ασία, με τις ομάδες να προσφέρουν μεγάλα συμβόλαια που περιέχουν την επιλογή της επιστροφής του παίκτη στο NBA, δίνοντας την ευκαιρία να πάρει κάποια χρήματα παραπάνω και να παραμείνει σε καλή φόρμα.

Ο Μπίσλι έχει αγωνιστεί στο NBA για εννέα σεζόν, έχοντας μέσο όρο πόντων ανά αγώνα 11,7, σε 578 εμφανίσεις στο κουπόνι μπάσκετ. Την περσινή χρονιά τερμάτισε 2ος στη λίστα για τον καλύτερο 6ο παίκτη, με μέσο όρο πόντων 16,3.

Δύσκολη η περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ καθώς τα θέλω του είναι πολλά για τα ευρωπαϊκά και συγκεκριμένα τα ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο, οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και τα ονόματα που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, μπορούν να πείσουν τον Μπίσλι.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μοιάζει γεμάτος από παίκτες στην περιφέρεια, αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μας έχει συνηθίσει σε κινήσεις-έκπληξη και δεν πρέπει να ξεγράψουμε το ενδεχόμενο τόσο εύκολα.

Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, οι ανάγκες του είναι πολύ περισσότερες, καθώς ταλαιπωρείται συνεχώς από τραυματισμούς και κανείς δεν γνωρίζει την κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει ο Κίναν Έβανς.