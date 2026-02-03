ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ντουμπάι – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/02)

Ντουμπάι - Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/02)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Ντουμπάι για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν στο κουπόνι την Μπαρτσελόνα παίρνοντας μία μεγάλη νίκη με 87-75.

Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μία πολύ καλή εμφάνιση συνολικά, παίρνοντας τη νίκη στο πρόγραμμα αγώνων με μία μεγάλη ανατροπή στην τελευταία περίοδο (το σκορ στο 4ο δεκάλεπτο ήταν 28-11). 

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακός οι Ταϊρίκ Τζόουνς (16 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ, 3 κλεψ., 3 μπλοκ) και Σάσα Βεζένκοφ (20 π., 11 ριμπ., 2 κλεψ.), ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Νίκολα Μιλουτίνοφ (8 π., 6 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ.) και Τάισον Γουόρντ (8 π., 5 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ντουμπάι εναντίον Ολυμπιακός;

Το Ντουμπάι – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου (18:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Βίρτους – Ολυμπιακός Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου21:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ντουμπάι – Ολυμπιακός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ντουμπάι – Ολυμπιακός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

