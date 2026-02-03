Ντουμπάι – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (03/02)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο Ντουμπάι για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν στο κουπόνι την Μπαρτσελόνα παίρνοντας μία μεγάλη νίκη με 87-75.

Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μία πολύ καλή εμφάνιση συνολικά, παίρνοντας τη νίκη στο πρόγραμμα αγώνων με μία μεγάλη ανατροπή στην τελευταία περίοδο (το σκορ στο 4ο δεκάλεπτο ήταν 28-11).

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακός οι Ταϊρίκ Τζόουνς (16 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ, 3 κλεψ., 3 μπλοκ) και Σάσα Βεζένκοφ (20 π., 11 ριμπ., 2 κλεψ.), ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Νίκολα Μιλουτίνοφ (8 π., 6 ριμπ., 1 ασίστ, 1 κλεψ.) και Τάισον Γουόρντ (8 π., 5 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ντουμπάι εναντίον Ολυμπιακός;

Το Ντουμπάι – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου (18:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Πώς θα δω Live Streaming το Ντουμπάι – Ολυμπιακός;

