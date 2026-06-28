Νότια Αφρική – Καναδάς ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (28/06)

Νότια Αφρική – Καναδάς live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Νότια Αφρική εναντίον Καναδά;

Το Νότια Αφρική – Καναδάς live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 28 Ιουνίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Νότια Αφρική – Καναδάς Κυριακή 28 Ιουνίου (22:00) ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πώς θα δω Live Streaming το Νότια Αφρική – Καναδάς;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Νότια Αφρική – Καναδάς κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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