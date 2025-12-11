Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (12/12)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα.

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονταν στο κουπόνι ΟΠΑΠ τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ωστόσο η αναμέτρηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το νέο απόκτημα των Πειραιωτών, Μόντε Μόρις, δεν θα είναι διαθέσιμο για την αναμέτρηση κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο πρόγραμμα αγώνων.

Ποιο κανάλι δείχνει Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός;

Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου – 21:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός;

