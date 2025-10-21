Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ▶️ Κανάλι Live Streaming (21/10)
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live stream στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.
Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν στο πρόγραμμα αγώνων τους αποδεκατισμένους Καταλανούς.
Πως θα δω Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live stream
Ποιο κανάλι δείχνει Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 21 Οκτωβρίου (19:45) στο Μονζουίκ και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
|Τρίτη 21 Οκτωβρίου – 19:45
|Cosmote Sport 2HD
Που μπορώ να δω Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός live streaming
