Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός αποδόσεις: Η💥ΣΟΥΠΕΡ💥επιλογή που ξεχωρίζει στη Βαρκελώνη!💣

Μπορούμε να μιλάμε για ευκαιρία του Ολυμπιακού; Βάσει των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, ναι, μπορούμε. Αλίμονο όμως. Αν είσαι ελληνική ομάδα και παίζεις στην έδρα (έστω, όχι στη φυσική) της Μπαρτσελόνα, δεν έχεις το δικαίωμα να συμπεριφερθείς αλαζονικά. Ακόμη κι αν η τύχη αποφάσισε να σου «σκάσει» ένα ελαφρύ χαμόγελο.

Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός ούτε παραγγελία να το είχε κάνει. Βρίσκεται στη Βαρκελώνη για την τρίτη αγωνιστική τού Τσάμπιονς Λιγκ, με τους Καταλανούς να θυμίζουν νοσοκομείο. Να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα; Σίγουρα, πολλοί από τους φίλους των «μπλαουγκράνα», σε ένα υποθετικό δίλημμα, θα προτιμούσαν η ομάδα τους να νικήσει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τη Ρεάλ Μαδρίτης την Κυριακή, παρά τους «ερυθρόλευκους».

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός αποδόσεις

Πέρα όμως από τις συνθήκες που – φαινομενικά – ευνοούν τους Πειραιώτες, οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δείχνουν να είναι καλά. Προφανώς και απέχουν ακόμη από το επιθυμητό επίπεδο, αλλά διαγράφεται μία πορεία προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός έσπευσε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet το περασμένο Σάββατο (νίκη με 2-0 εκτός): «Αν παίξουμε με την Μπαρτσελόνα όπως στο πρώτο ημίχρονο εδώ, θα δεχτούμε οκτώ γκολ».

Το ερώτημα, σε κάθε περίπτωση, πριν την αναμέτρηση στην καταλανική πρωτεύουσα είναι ένα: Μπορεί ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία;

Με τέτοια απόκλιση, καταλαβαίνετε πως το ενδιαφέρον στο στοίχημα στρέφεται κυρίως στα γκολ.

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ειδικά στοιχήματα

Όταν μιλάμε για Champions League 25-26, αντιλαμβάνεστε ότι οι στοιχηματικές είναι γενναιόδωρες αναφορικά με τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα.

Εμείς πάντως κάναμε την… ψακτική μας, ξεχωρίσαμε ορισμένες επιλογές που αξίζουν και σας τις παρουσιάζουμε. Φυσικά, μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δική σας βόλτα, αρκεί να κλικάρετε σε μία από τις παρακάτω αποδόσεις.

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός κανάλι

Η δοκιμασία του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη ανοίγει το πρόγραμμα αγώνων της τρίτης αγωνιστικής του Τσάμπιονς Λιγκ (21/10, 19:45).