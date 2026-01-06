Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (07/01)

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο live stream στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού για το ισπανικό Σουπερκόπα.

Μπορεί να μην μιλάμε για το απόλυτο ντέρμπι στο πρόγραμμα αγώνων, αλλά ένας ημιτελικός πάντα έχει το ενδιαφέρον του. Καταλανοί και Βάσκοι συγκρούονται και θέλουν να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό κόντρα σε μία από τις «μεγάλες» της Μαδρίτης.

Ποιο κανάλι δείχνει Μπαρτσελόνα εναντίον Μπιλμπάο;

Το Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο live streaming θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του ACTION 24.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο Δευτέρα 7 Ιανουαρίου – 21:00 ACTION 24

Πώς θα δω Live Streaming το Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο;

