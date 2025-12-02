Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (02/12)

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο live stream στο πλαίσιο της εμβόλιμης 19ης αγωνιστικής της La Liga.

Αυτή η εβδομάδα δεν έχει ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, όμως στην Ισπανία θα βρούμε μια κόντρα προδιαγραφών Τσάμπιονς Λιγκ.

Αυτή την Τρίτη (02/12) η Μπαρτσελόνα θα υποδεχτεί την Ατλέτικο Μαδρίτης και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο πρόγραμμα αγώνων.

Ποιο κανάλι δείχνει Μπαρτσελόνα εναντίον Ατλέτικο;

Το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Novasports 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Τρίτη 2 Δεκεμβρίου – 22 :00 Novasports 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο;

