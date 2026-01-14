Μπάγερν – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (15/01)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπάγερν Μονάχου στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν τη Βίρτους Μπολόνια και έπειτα από μία καλή εμφάνιση επικράτησαν με 84-71 στο πρόγραμμα αγώνων.

Το «τριφύλλι» ήταν ανώτερο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και μπαίνοντας στο glass floor του «Telekom Centrer» με το μαχαίρι στα δόντια δεν δυσκολεύτηκε να επιστρέψει στις νίκες κουπόνι ΟΠΑΠ.

Μεγάλος MVP για ένα ακόμη ματς ο Κέντρικ Ναν (21 π., 5 ριμπ., 3 ασίστ, 2 κλεψ.), ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Χολμς (16 π., 9 ριμπ., 1 κλεψ., 2 μπλοκ) και Χουάντσο (9 π., 8 ριμπ., 1 ασίστ, 3 κλεψ., 2 μπλοκ).

Ποιο κανάλι δείχνει Μπάγερν εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Μπάγερν – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου (20:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μπάγερν – Παναθηναϊκός Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – 20:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Μπάγερν – Παναθηναϊκός;

