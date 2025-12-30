Μιλάει με δύο NBAers ο Παναθηναϊκός!

Μακρινή ανάμνηση θυμίζουν στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού οι δύο διαδοχικές ήττες από Βαλένθια (στην Αθήνα) και Αρμάνι (στο Μιλάνο), οι οποίες συνοδεύτηκαν από πολύ κακές εμφανίσεις.

Άλλωστε, στο διάστημα που μεσολάβησε οι «πράσινοι» έκαναν σημαντικές νίκες, ακόμα και κόντρα στα προγνωστικά μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μεταξύ των φαβορί για τη φετινή κούπα.

Το ρόστερ λοιπόν των «πρασίνων» δείχνει να έχει ολοκληρωθεί, με μοναδικό ερωτηματικό τη θέση «5» και τον χρόνο επιστροφής στη δράση του Ματίας Λεσόρ.

Εντούτοις, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που την τελευταία τριετία είναι μαγαζί γωνία, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μην διστάζει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσει την ομάδα.

Για τον λόγο αυτό συνεπώς, δεν προκάλεσε έκπληξη ένα tweet που έκανε λόγο για επαφές του «τριφυλλιού» με τον περσινό MVP του Final Four της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ- Ντέιβις.

«Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε επαφές με τον Χέιζ-Ντέιβις, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του είναι εγγυημένο, με υπαρκτό το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος μετά την Πρωτοχρονιά.

Παράλληλα, έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ, ενώ συνεχίζει να πιέζει για μια ακόμη πιο ηχηρή προσθήκη στη γραμμή των ψηλών», αναφέρει η σελίδα «Baseline Intel» στο Χ.

Σε 18 εμφανίσεις με τους Σανς, ο άλλοτε άσος της Ζαλγκίρις και της Μπαρτσελόνα μετρά 1,4 πόντους και 1,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός, έστω και ανεπίσημα, διέψευσε το συγκεκριμένο σενάριο αλλά μένει να φανεί πόσο αληθές είναι, καθώς σε όποια ομάδα και αν καταλήξει ο Αμερικανός θα τη μετατρέψει αυτόματα σε φαβορί για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από τις στοιχηματικές εταιρίες.

Παράλληλα, υπάρχει ακόμα ένας παίκτης που γνωρίζει πολύ καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν χαίρεται το παιχνίδι, ευρισκόμενος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο λόγος για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο που περίμενε στους Νιου Γιορκ Νικς, πληρώνοντας εν πολλοίς την αδυναμία του να μαρκάρει αποτελεσματικά.

Παράλληλα, έχει μόλις 40% στα σουτ εντός πεδιάς, με όλο αυτό το πακέτο να τον μετατρέπει σε… βαρίδι για την ομάδα του εξαιτίας των 5,5 εκατομμυρίων με τα οποία αμείβεται.

Οι Νικς δεν φαίνονται διατεθειμένοι να δώσουν ακόμα 5,7 εκατομμύρια για την επόμενη σεζόν και στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός.

Ο Γιαμπουσέλε δεν περνάει απαρατήρητος από καμία ομάδα και ο Παναθηναϊκός διαθέτει τόσο το βάρος της φανέλας όσο και την οικονομική ευρωστία για να τον φέρει στην Αθήνα και να φτιάξει ένα κυριολεκτικά ανίκητο ρόστερ.