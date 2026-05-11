Μια ανάσα από την Ελλάδα ο Μπαντιό!

Μπορεί μπροστά να υπάρχει το πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν, το Final Four της Euroleague, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Ολυμπιακός δεν κοιτάει από τώρα την επόμενη ημέρα.

Και ξέρει πως για να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί με τον τρόπο που το κάνει στην Ευρωλίγκα, θα πρέπει και να συνεχίσει να ενισχύεται. Σχεδόν έτοιμη είναι η λίστα των στόχων του και πολύ ψηλά σε αυτή υπάρχει και το όνομα του Μπράνκου Μπάντιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν προσεκτικά και να… απολαύσουν τον 27χρονο Σενεγαλέζο στα παιχνίδια της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκο και αυτός τίκαρε όλα τα κουτάκια τους, πιάνοντας εξαιρετικά στάνταρ απόδοσης σε τόσο απαιτητική σκηνή.

Είναι δεδομένο πως θα υπάρξουν ανακατατάξεις στην περιφέρεια του Ολυμπιακού το καλοκαίρι και ο γκαρντ της Βαλένθια θεωρείται μια από τις καλύτερες επιλογές ανάμεσα στους παίκτες που μπορούν να πιάσουν λιμάνι.

Είναι ένα ζήτημα, βέβαια, το ότι ο Μπάντιο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029.