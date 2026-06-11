Μεξικό – Νότια Αφρική ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/06)

Μεξικό – Νότια Αφρική live stream για το Μουντιάλ

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Ποιο κανάλι δείχνει Μεξικό εναντίον Νότια Αφρική;

Το Μεξικό – Νότια Αφρική live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Ιουνίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ⚽ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ📅 ΚΑΝΑΛΙ📺 Μεξικό – Νότια Αφρική Πέμπτη 11 Ιουνίου (22:00) ΕΡΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το Μεξικό – Νότια Αφρική;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Μεξικό – Νότια Αφρική κανάλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

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