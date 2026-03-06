ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Με αυτόν τον παιχταρά «χτυπάει» πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός!

Πέρασε το… τεστ ο Έντι Σαλσέδο. Το γκολ που πέτυχε ο επιθετικός του ΟΦΗ στη Λεωφόρο για τη Σούπερ Λιγκ πριν λίγες ημέρες είχε και κρυμμένο νόημα.

Λειτούργησε ως τελική ένδειξη στο «πράσινο φως» του Ράφα Μπενίτεθ ώστε ο Ιταλός να ντυθεί στα… πράσινα.

Είναι αποδεδειγμένο πως ο Παναθηναϊκός «χτυπάει» ό,τι καλό κινείται στην ελληνική αγορά και ο Σαλσέδο είναι από τα… πολύ καλά.

Εξαιρετικό προφίλ ενός σύγχρονου επιθετικού, εξαιρετικές επιδόσεις, εξαιρετική προοπτική και μεταπωλητική αξία, αφού είναι 24 ετών.

Το «τριφύλλι» κινείται κάτω από τα ραντάρ και έχει δείξει ζεστό ενδιαφέρον για τον Σαλσέδο, που δείχνει πιθανό να σκοράρει ξανά στη Λεωφόρο. Αλλά αυτή τη φορά φορώντας τα πράσινα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει και αυτή τη «σουπερλιγκάτη» μεταγραφή και να κολλήσει τον Ιταλό στους Ντέσερς και Τεττέη για να φτιάξει μια πολύ ισχυρή επιθετική τριάδα.

Υπάρχει το πρόσφορο έδαφος για να τελειώσει θετικά τη δουλειά.

