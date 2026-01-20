Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (21/01)

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ live stream στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στο UEFA Champions League.

Η δράση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης συνεχίζεται με έντονο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα αγώνων. Από τις πιο δυνατές αναμετρήσεις αυτή την Τετάρτη αποτελεί εκείνη μεταξύ των Μασσαλών και «ρεντς» στο «Βελοντρόμ».

Ποιο κανάλι δείχνει Μαρσέιγ εναντίον Λίβερπουλ;

Το Μαρσέιγ – Λίβερπουλ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μαρσέιγ – Λίβερπουλ Τετάρτη 21 Ιανουαρίου- 22:00 COSMOTE SPORT 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Μαρσέιγ – Λίβερπουλ;

