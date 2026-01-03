Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (04/01)

Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι live stream στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής για την Premier League.

Δεν θα λέγαμε ψέματα αν πούμε ότι μιλάμε για το πιο δυνατό ματς της αγωνιστικής στο πρόγραμμα αγώνων. «Πολίτες» και «Μπλε» θα «κονταροχτυπηθούν» στο «Έτιχαντ» κυνηγώντας το τρίποντο και έτοιμες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα.

Ποιο κανάλι δείχνει Μάντσεστερ Σίτι εναντίον Τσέλσι;

Το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Novasports Premier League.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι Κυριακή 4 Ιανουαρίου – 19:30 Novasports Premier League

Πώς θα δω Live Streaming το Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι;

