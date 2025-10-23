Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 5 σερί νίκες απόδοση: Τόσο δίνει να κουρευτεί ο Φρανκ!💥

«Day 383 of not cutting my hair until Manchester United win 5 games in a row!». Αυτή ήταν η λεζάντα του Φρανκ Ίλετ στην πρόσφατη δημοσίευσή του στο προφίλ του στο Tik Tok, πριν από μερικά 24ωρα.

Το πού αναφέρεται, αν δεν ζείτε σε κάποιον άλλον πλανήτη, το ξέρετε. Αυτός ο – αν μη τι άλλο – θαρραλέος τύπος ήξερε εξ αρχής τι ρίσκο έπαιρνε. Θα έμενε ακούρετος μέχρι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έκανε πέντε συνεχόμενες νίκες. Πώς να μην φτάσουν τα μαλλιά του στο ταβάνι με αυτούς που έχει μπλέξει εκεί στο Μάντσεστερ;

Το πράγμα όμως αρχίζει να αποκτά έντονο και μεγάλο ενδιαφέρον. Η νίκη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά στο «Άνφιλντ» απέναντι στη Λίβερπουλ με 2-1 την προηγούμενη αγωνιστική, σήμανε τη δεύτερη διαδοχική στο πρόγραμμα αγώνων.

Άπαντες αρχίζουν λοιπόν να πιστεύουν. Να πιστεύουν πως το μαρτύριο αυτού του παιδιού θα λάβει τέλος. Όχι τίποτα άλλο, πώς τον βολεύει στο ντουζ όλο αυτό δηλαδή;

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 5 σερί νίκες απόδοση

Και επειδή οι στοιχηματικές εταιρίες δεν χάνουν τέτοιες ευκαιρίες, εννοείται πως έχει βγει σχετική αγορά. Συγκεκριμένα, η Betsson προσφέρει τη δυνατότητα να στοιχηματίσεις στο ενδεχόμενο οι «κόκκινοι διάβολοι» να κάνουν άλλες τρεις διαδοχικές νίκες. Η απόδοση για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προκλητική…

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 3/3 ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 15.00

Βήμα βήμα όμως. Πρώτα η Μπράιτον στις 25 Οκτωβρίου (19:30) στο «Ολντ Τράφορντ». Το λες και βατό. Στη συνέχεια επικίνδυνη έξοδος στο «Σίτι Γκράουντ» κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ (1/11), προτού η 3άδα κλείσει με τη δοκιμασία στην έδρα της Τότεναμ (8/11). Δύσκολο.

Προς το παρόν η Betsson έχει γνωστοποιήσει αποδόσεις για τα δύο πρώτα παιχνίδια, με τη Γιουνάιτεντ να είναι φαβορί στα προγνωστικά πρέμιερ λιγκ σε αμφότερα. Ό,τι και να συμβεί, Φρανκ, κράτα γερά αδερφέ!

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΠΡΑΙΤΟΝ 2.12 3.95 3.30