Μαν. Σίτι – Νιούκαστλ ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (04/02)

Μαν. Σίτι – Νιούκαστλ live stream στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του Carabao Cup.

Πέραν του ελληνικού Κυπέλλου, το πρόγραμμα αγώνων περιλαμβάνει τον άλλον ημιτελικό του Λιγκ Καπ στην Αγγλία. «Πολίτες» και «καρακάξες» θα τα δώσουν όλα για μία θέση στον μεγάλο τελικό, κάτι το οποίο έκανε πέρυσι η φιλοξενούμενη, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο.

Ποιο κανάλι δείχνει Μαν. Σίτι εναντίον Νιούκαστλ;

Το Μαν. Σίτι – Νιούκαστλ live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του ACTION 24.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μαν. Σίτι – Νιούκαστλ Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου- 22:00 ACTION 24

Πώς θα δω Live Streaming το Μαν. Σίτι – Νιούκαστλ;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Μαν. Σίτι – Νιούκαστλ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).