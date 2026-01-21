Μακάμπι – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (22/01)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μακάμπι στο Ισραήλ στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» υποδέχτηκαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ την Μπασκόνια παίρνοντας μία άνετη νίκη με 93-74.

Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση στο πρόγραμμα αγώνων, καταφέρνοντας να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από την απρόσμενη εκτός έδρας ήττα απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Βασίλης Τολιόπουλος (21 π., 5 ασίστ, 1 κλεψ.) και Κώστας Σλούκας (15 π., 1 ριμπ., 5 ασίστ), ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Ρίτσαρντ Χολμς (12 π., 6 ριμπ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (11 π., 3 ριμπ., 1 κλεψ., 1 μπλοκ).

Ποιο κανάλι δείχνει Μακάμπι εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Μακάμπι – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου (21:05) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Μακάμπι – Παναθηναϊκός Πέμπτη 22 Ιανουαρίου – 21:05 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Μακάμπι – Παναθηναϊκός;

