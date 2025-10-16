Lucky 6 Roulette: Η νέα γενιά… ρουλέτας είναι γεγονός

Απεριόριστες δυνατότητες στο χέρι σου με το live casino της Novibet.

H Pragmatic Play συνεχίζει την επιτυχημένη προσπάθειά της για παροχή μοναδικής εμπειρίας παιχνιδιού live casino. Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε ακόμα ένα συναρπαστικό ζωντανό τραπέζι στην πλούσια βιβλιοθήκη παιχνιδιών της. Ο λόγος για τη «Lucky 6 Roulette»!

Πρόκειται για μία νέα πρόταση της Pragmatic Play, που παρουσιάζει μία πιο συναρπαστική εκδοχή του αγαπημένου παιχνιδιού, με έξι τυχαίους «Lucky» αριθμούς που δίνουν την ευκαιρία για κέρδη έως και 2088x. Αν η μπίλια βρεθεί σε έναν από αυτούς τους τυχερούς αριθμός και ο παίκτης έχει τοποθετήσει εκεί το ποντάρισμά του, τότε τα κέρδη εκτοξεύονται!

Φυσικά, υπάρχουν κι άλλα στοιχεία που την καθιστούν ξεχωριστή και ελκύουν τον παίκτη. Ο κρουπιέρης φροντίζει να αλληλοεπιδρά με το κοινό συνεχώς, για να κρατάει την αδρεναλίνη στα ύψη, μέσα από ένα υπερσύγχρονο στούντιο. Επίσης, το γρήγορο παιχνίδι και το 4Κ live stream κάνουν ακόμα πιο ευχάριστη την εμπειρία παιχνιδιού.

Η δομή της ρουλέτας ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα, με 37 θέσεις (0 έως 36), χωρισμένα σε μαύρα και κόκκινα νούμερα. Επίσης, ο τρόπος πονταρίσματος δεν αλλάζει, αφού κάθε παίκτης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο αριθμό ή χρώμα, 12άδες, μονά-ζυγά ή κάποιο από τα συστήματα (βουαζάν-τιέρ-ορφανά).

