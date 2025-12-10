Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/12)

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο πρώτος εκπρόωπος της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγώνων είναι ο «Δικέφαλος του Βορρά» ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο Ράζγκραντ από τη Λουντογκόρετς με στόχο την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση.

Ποιο κανάλι δείχνει Λουντογκόρετς εναντίον ΠΑΟΚ;

Το Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 3HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου – 19:45 COSMOTE SPORT 3HD

Πώς θα δω Live Streaming το Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ;

