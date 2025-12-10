Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/12)
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» του Γιουρόπα Λιγκ.
Ο πρώτος εκπρόωπος της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγώνων είναι ο «Δικέφαλος του Βορρά» ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο Ράζγκραντ από τη Λουντογκόρετς με στόχο την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση.
Ποιο κανάλι δείχνει Λουντογκόρετς εναντίον ΠΑΟΚ;
Το Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 3HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
|Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου – 19:45
|COSMOTE SPORT 3HD
Πώς θα δω Live Streaming το Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Novibet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Bet365 Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Stoiximan Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Pamestoixima.gr Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Elabet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ
|Fonbet Live
|ΔΕΣ ΕΔΩ