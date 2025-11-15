Λιβάι Γκαρσία για ΠΑΟΚ;💣💣

Οι τελευταίες εξελίξεις που δείχνουν πως υπάρχει σίγουρα και φωτιά εκτός από καπνό.

Όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε στον Γενάρη, τόσο αυξάνεται η φημολογία για τον Λιβάι Γκαρσία και τον ΠΑΟΚ. Όταν σας έγραφα παρά δεκα, σας τα λένε και τέταρτο. Τελοσπάντων θα το καταπιώ κι αυτό και πάμε λίγο στα δεδομένα.

Όντως ο Λιβάι Γκαρσία έχει προταθεί και το καλοκαίρι (σχεδόν σε όλες τις ομάδες) αλλά και τον Γενάρη. Και φυσικά είναι μία περίπτωση που μόνο αδιάφορη δεν τη λες. Πόσω μάλλον ο ΠΑΟΚ που μπορεί να δει στον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ πολλά στοιχεία που μπορούν να κολλήσουν στον σύλλογο.

Άλλωστε και από τον ΠΑΟΚ λένε πως θα αποκτηθεί ένας φορ τον Γενάρη που θα κάνει τη διαφορά επιπέδου Ζαφείρη. Που θα αποκτηθεί και θα μπει να παίξει κατευθείαν. Τι γίνεται λοιπόν με τον Λιβάι Γκαρσία;

Κάνει μια οκ χρονιά με τη Σπάρτακ Μόσχας μιας και σε 17 ματς έχει 6 γκολ και 3 ασίστ. Σας θυμίζω ωστόσο πως ο Λιβάι είναι στην Ρωσία από πέρσι τον Γενάρη (για την ακρίβεια τον Φλεβάρη) οπότε κλείνει σιγά σιγά έναν χρόνο. Επίσης το συμβόλαιό του είναι έως το 2028 και η Σπαρτάκ είχε σπαταλήσει 18 μύρια.

Πάμε τώρα στα δεδομένα με τον Λιβάι να έχει πάει πάλι στο Τρίνιταντ για την Εθνική του ομάδα. Μαθαίνω λοιπόν πως ο παίκτης πιέζει πολύ για να φύγει, γιατί οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές γι αυτόν και την οικογένεια του.

Και είναι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει στο θερμό κλίμα του Τρίνιταντ. Και σίγουρα η Ελλάδα είναι μία από τις επιλογές του αλλά όχι η μόνη. Όμως ο Ιβάν Σαββίδης αν μη τι άλλο έχει τις καλύτερες διασυνδέσεις στη Ρωσία και σίγουρα μπορεί να βρει πιο εύκολα άκρη με την Σπαρτάκ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα.

Και αυτό τελικά ίσως παίξει τον ρόλο του…