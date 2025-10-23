Λιλ – ΠΑΟΚ ▶️ Κανάλι Live Streaming (23/10)

Λιλ – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο «δικέφαλος του Βορρά» καλείται να αντιμετωπίσει στο πρόγραμμα αγώνων τους αήττητους Γάλλους.

Πως θα δω Λιλ – ΠΑΟΚ live stream

Ποιο κανάλι δείχνει Λιλ – ΠΑΟΚ

Το Λιλ – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (22:00) στο «Πιέρ Μορουά» και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Λιλ – ΠΑΟΚ Πέμπτη 23 Οκτωβρίου – 22:00 Cosmote Sport 5HD

Που μπορώ να δω Λιλ – ΠΑΟΚ live streaming

