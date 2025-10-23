Λιλ – ΠΑΟΚ ▶️ Κανάλι Live Streaming (23/10)
Λιλ – ΠΑΟΚ live stream στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ.
Ο «δικέφαλος του Βορρά» καλείται να αντιμετωπίσει στο πρόγραμμα αγώνων τους αήττητους Γάλλους.
Πως θα δω Λιλ – ΠΑΟΚ live stream
Ποιο κανάλι δείχνει Λιλ – ΠΑΟΚ
Το Λιλ – ΠΑΟΚ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (22:00) στο «Πιέρ Μορουά» και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|Λιλ – ΠΑΟΚ
|Πέμπτη 23 Οκτωβρίου – 22:00
|Cosmote Sport 5HD
Που μπορώ να δω Λιλ – ΠΑΟΚ live streaming
Αν αναρωτιέσαι «που θα δω το Λιλ – ΠΑΟΚ, μπορείς να το παρακολουθήσεις και μέσα από τις περισσότερες στοιχηματικές εταιρίες.
Και μην ξεχνάς ότι το ημίχρονο ενός αγώνα είναι η καλύτερη ώρα για να απολαύσεις τα προνόμια που σου προσφέρουν οι στοιχηματικές προσφορές*!