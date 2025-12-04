ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ξαφνική ανατροπή δεδομένων στον Ολυμπιακό!💥

mentilibar olympiakos

Η κίνηση που πολλοί περίμεναν, αλλά τελικά δεν θα γίνει!

Κάποιοι τον είχαν τελειωμένο. Κάποιοι τον είχαν στείλει στην πατρίδα του. Ειδικά από την στιγμή που δεν δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μεντιλίμπαρ. Όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Και ο Βάσκος κάτι ήξερε ή κάτι έβλεπε. Και πως τώρα να πεις στον Γιαζίτζι βρες ομάδα ή δεν σε υπολογίζουμε.

Αρχικά ο Μεντιλίμπαρ τον υπολογίζει κανονικά. Και επειδή δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, ο Γιαζίτζι είναι ο 3ος πιο παραγωγικός παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής στη σεζόν. Τι είπατε; Δεν ισχύει; Και πως μπορεί να το έχει καταφέρει αυτό χωρίς να έχει παίξει Ευρώπη;

Πάμε να δείτε τα δεδομένα.

Ο Τούρκος λοιπόν έχει συμμετοχή σε 8 γκολ μεχρι στιγμής. Τέσσερα τα έχει βάλει και τέσσερα τα έχει μοιράσει. 8 γκολ σε 12 αγώνες λοιπόν και συμμετέχει σε ένα γκολ κάθε 52 λεπτά.

Οι μόνοι που τον ξεπερνάνε μέχρι στιγμής είναι φυσικά ο Ελ Κααμπί ο οποίος έχει 13 γκολ και 2 ασίστ και ο Ταρέμι ο οποίος έχει 10 γκολ και 1 ασίστ.

Και φυσικά με αυτή την εξέλιξη που δείχνει ο Γιαζίτζι δεν πρόκειται να πάει πουθενά τον Γενάρη γιατί είναι και πολύ σημαντικός.

Αυτός ήταν που ξεκλείδωσε το ματς με τον Αστέρα και χάρισε τρεις βαθμούς στον Ολυμπιακό και αυτός που το έκανε ξανά με τον Παναιτωλικό με το κόρνερ ασίστ στον Ελ Κααμπί.

Οπότε ό,τι ακούσατε για μεταγραφή τον Γενάρη, ξεχάστε την. Ο Τούρκος θα μείνει στον Ολυμπιακό με ανατροπή δεδομένων που όλοι περίμεναν πως μαζί με Καμπελά θα αποχωρήσουν.

