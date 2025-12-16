Καβάλα – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (17/12)

Καβάλα – Παναθηναϊκός live stream στο πλαίσιο της 4ης «στροφής» της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

To πρόγραμμα αγώνων του Κυπέλλου φτάνει προς το τέλος και κλείνει με ενδιαφέροντα ματς των «μεγάλων». Οι Καβαλιώτες υποδέχονται τους «πράσινους» σε μία αναμέτρηση που υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.

Ποιο κανάλι δείχνει Καβάλα εναντίον Παναθηναϊκός;

Το Καβάλα – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου (16:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Καβάλα – Παναθηναϊκός Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – 16:00 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το Καβάλα – Παναθηναϊκός;

