Κάτι «παίζει» με Μεντιλίμπαρ!💣💥

Η φήμη και η πραγματικότητα γύρω από τον Βάσκο τεχνικό.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε μία ακόμη ήττα από τις μεγάλες ομάδες που κληρώθηκε να παίξει. Η κληρωτίδα τον Σεπτέμβριο τον έφερε κόντρα σε Άρσεναλ (πρώτη παντού), Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Και κόντρα σε αυτές τις τρεις ομάδες είχε φυσικά ισάριθμες ήττες.

Όμως αυτό δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μεντιλίμπαρ. Ο στόχος που είχε τεθεί για φέτος και φυσικά παραμένει σε ισχύ είναι η κατάκτηση του νταμπλ. Κυρίως του πρωταθλήματος.

Τι έμαθε όμως για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πως στο γήπεδο ήταν και ο ατζέντης του. Ο γνωστός σε εμάς Ινιάκι Ιμπάνιεθ. Αν σας λέει κάτι το όνομα σωστά θυμάστε. Είναι ο και ο μάνατζερ του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Οπότε κάτι παίζει με τον Μεντίλιμπαρ και το συμβόλαιό του. Και δεν αποκλείω χθες το βράδυ μετά το ματς κάτι να συζητήθηκε.

Ένα πουλάκι μου σφύριξε πως υπήρχε αρκετή κουβέντα μετά τον αγώνα στις σουίτες του γηπέδου με τον Ιμπάνιεθ και ανθρώπους του Ολυμπιακού προφανώς για να συζητήσουν την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του Μεντιλίμπαρ.

Αλλά αυτά για την ώρα είναι φήμες και δεν έχω επιβεβαιώσει κάτι. Όμως υπάρχει και η πραγματικότητα. Πως ο Ιμπάνιεθ ήταν στην Αθήνα και στο Καραϊσκάκης. Θα μου πείτε, ε, εντάξει με την Ρεάλ παίζει. Ε, θα σας πω ότι ο Ιμπάνιεθ έχει δει δεκάδες τέτοιους αγώνες.

Οπότε σίγουρα υπάρχει λόγος που ήρθε τέλη Νοεμβρίου στην Αθήνα. Θα επανέλθω εκτός και αν με προλάβουν οι εξελίξεις.