ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η Μπριζ κατέκτησε το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας της με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη

Η Μπριζ κατέκτησε το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας της με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη
Club's Christos Tzolis celebrates after scoring during a soccer match between KV Mechelen and Club Brugge KV, Thursday 21 May 2026 in Mechelen, on the ninth day of the Champion's Play-offs of the 2025-2026 'Jupiler Pro League' first division of the Belgian championship. BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS/Belga/Sipa USA)

Η Μπριζ αναδείχθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια Βελγίου, κατακτώντας το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τον Χρήστο Τζόλη να υπογράφει ακόμη μία σπουδαία βραδιά για τους «μπλε-μαύρους».

Η Betsson, υπερήφανη χορηγός της Κλαμπ Μπριζ, βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας σε μία ακόμη ιστορική στιγμή. Η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου επισφράγισε μια εντυπωσιακή σεζόν για τον βελγικό σύλλογο, με τον κόσμο της ομάδας να πανηγυρίζει ξέφρενα την επιστροφή στην κορυφή του βελγικού ποδοσφαίρου.

Στο μεγάλο παιχνίδι τίτλου απέναντι στη Μέχελεν, η Μπριζ πήρε την ισοπαλία με 2-2, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ήταν αρκετό για να χαρίσει το πρωτάθλημα στους γηπεδούχους μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ξανά ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε ακόμη μία μαγική εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα του στον τίτλο με γκολ και ασίστ. Στο 17ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, βάζοντας από νωρίς τη Μπριζ σε θέση οδηγού.

Η Μέχελεν αντέδρασε στις αρχές του δευτέρου μέρους και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, όμως ο Τζόλης είχε και πάλι την απάντηση. Μόλις τρία λεπτά αργότερα δημιούργησε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, μοιράζοντας ασίστ στον Τρεσόλντι για το 2-1, σε μια φάση που αποτύπωσε απόλυτα την επιρροή του στο παιχνίδι της Μπριζ.

Η ισοφάριση της Μέχελεν στο 87ο λεπτό έφερε προσωρινά αγωνία, όμως το 0-0 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ απέναντι στη Γάνδη έβαλε οριστικά τέλος στη μάχη του τίτλου και μετέτρεψε το γήπεδο σε ένα τεράστιο σκηνικό πανηγυρισμών.

Για τον Χρήστο Τζόλη, η βραδιά είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική προσωπική σεζόν. Ο 24χρονος μετρά πλέον 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που αποδεικνύουν γιατί αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του βελγικού πρωταθλήματος.

Οι φίλαθλοι της Μπριζ γέμισαν το γήπεδο και τους δρόμους της πόλης, πανηγυρίζοντας μια κατάκτηση που ήρθε με έντονο ελληνικό χρώμα και με την υπογραφή ενός ποδοσφαιριστή που πραγματοποίησε τη σεζόν της ζωής του.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα