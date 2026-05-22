Η Μπριζ κατέκτησε το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας της με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη

Η Μπριζ αναδείχθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια Βελγίου, κατακτώντας το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τον Χρήστο Τζόλη να υπογράφει ακόμη μία σπουδαία βραδιά για τους «μπλε-μαύρους».

Η μαθηματική κατάκτηση του τίτλου επισφράγισε μια εντυπωσιακή σεζόν για τον βελγικό σύλλογο, με τον κόσμο της ομάδας να πανηγυρίζει ξέφρενα την επιστροφή στην κορυφή του βελγικού ποδοσφαίρου.

Στο μεγάλο παιχνίδι τίτλου απέναντι στη Μέχελεν, η Μπριζ πήρε την ισοπαλία με 2-2, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ήταν αρκετό για να χαρίσει το πρωτάθλημα στους γηπεδούχους μία αγωνιστική πριν από το φινάλε.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ξανά ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποίησε ακόμη μία μαγική εμφάνιση, οδηγώντας την ομάδα του στον τίτλο με γκολ και ασίστ. Στο 17ο λεπτό άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, βάζοντας από νωρίς τη Μπριζ σε θέση οδηγού.

Η Μέχελεν αντέδρασε στις αρχές του δευτέρου μέρους και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, όμως ο Τζόλης είχε και πάλι την απάντηση. Μόλις τρία λεπτά αργότερα δημιούργησε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, μοιράζοντας ασίστ στον Τρεσόλντι για το 2-1, σε μια φάση που αποτύπωσε απόλυτα την επιρροή του στο παιχνίδι της Μπριζ.

Η ισοφάριση της Μέχελεν στο 87ο λεπτό έφερε προσωρινά αγωνία, όμως το 0-0 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ απέναντι στη Γάνδη έβαλε οριστικά τέλος στη μάχη του τίτλου και μετέτρεψε το γήπεδο σε ένα τεράστιο σκηνικό πανηγυρισμών.

Για τον Χρήστο Τζόλη, η βραδιά είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική προσωπική σεζόν. Ο 24χρονος μετρά πλέον 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, αριθμοί που αποδεικνύουν γιατί αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του βελγικού πρωταθλήματος.

Οι φίλαθλοι της Μπριζ γέμισαν το γήπεδο και τους δρόμους της πόλης, πανηγυρίζοντας μια κατάκτηση που ήρθε με έντονο ελληνικό χρώμα και με την υπογραφή ενός ποδοσφαιριστή που πραγματοποίησε τη σεζόν της ζωής του.

