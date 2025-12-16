Η μεγάλη σφήνα του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκού για παίκτη!💣

Οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει και το ντόμινο των εξελίξεων σε συγκεκριμένη θέση.

Θα έχει μεγάλο τζόγο ο Γενάρης στις μεταγραφες ελλάδα. Και τι εννοώ; Εκτός από αρκετές μεταγραφές και διορθώσεις των ρόστερ θα υπάρξουν περιπτώσεις που οι τέσσερις μεγάλοι θα κουτουλήσουν. Και ήδη υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση που οι Ιταλοί λένε πως ο Ολυμπιακός θα μπει σφήνα στον Παναθηναϊκό!

Σε ποιον αναφέρομαι; Ε, έξυπνα παιδιά είστε θα έπρεπε να έχετε καταλάβει ότι μιλάω για τον Μανδά. Ως γνωστόν ο Παναθηναϊκός ήθελε τον Μανδά και το καλοκαίρι και τον θέλει και τώρα. Ο Μπενίτεθ θέλει τερματόφυλακα ΧΘΕΣ μιας και ο Ντραγκόφσκι δεν θα συνεχίσει, ο Λαφόν είναι δανεικός και θέλει να χτίσει τον Παναθηναϊκό της επόμενες περιόδου πάνω σε έναν νέο γκολκίπερ.

Ο Μανδάς έχει παίξει μόλις ένα ματς φέτος, η τιμή του έχει πέσει και η Λάτσιο ακούει τα πάντα. Όμως οι Ιταλοί έχουν βάλει πολύ δυνατά στο κόλπο τον Ολυμπιακό.

Θα μου πείτε πολύ σωστά εσείς. Μα ψάχνει πρώτο τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός; Όχι είναι η απάντηση. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν δεύτερο γκολκίπερ που θα πιέσει τον Τζολάκη και δεν αποκλείω το καλοκαίρι ο Τζολάκης να φέρει πρόταση για να φύγει.

Και έτσι ο Ολυμπιακός να έχει σκεφτεί πολύ μπροστά και να κοιτάει την επόμενη σεζόν και να έχει ήδη στο ρόστερ του διεθνή γκολκίπερ και φυσικά έναν πολύ καλό τερματοφύλακα.

Το έψαξα λίγο περισσότερο το θέμα από Ιταλία μεριά και η απάντηση που πήρα τα άφησε όλα ανοιχτά. Ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θα επανέλθω με το θέμα γιατί θα τρέξουν οι εξελίξεις είτε για τη μία μεριά είτε για την άλλη.