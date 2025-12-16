ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Η μεγάλη σφήνα του Ολυμπιακού στον Παναθηναϊκού για παίκτη!💣

marinakis alafouzos

Οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει και το ντόμινο των εξελίξεων σε συγκεκριμένη θέση.

Θα έχει μεγάλο τζόγο ο Γενάρης στις μεταγραφες ελλάδα. Και τι εννοώ; Εκτός από αρκετές μεταγραφές και διορθώσεις των ρόστερ θα υπάρξουν περιπτώσεις που οι τέσσερις μεγάλοι θα κουτουλήσουν. Και ήδη υπάρχει μια σοβαρή υπόθεση που οι Ιταλοί λένε πως ο Ολυμπιακός θα μπει σφήνα στον Παναθηναϊκό!

Σε ποιον αναφέρομαι; Ε, έξυπνα παιδιά είστε θα έπρεπε να έχετε καταλάβει ότι μιλάω για τον Μανδά. Ως γνωστόν ο Παναθηναϊκός ήθελε τον Μανδά και το καλοκαίρι και τον θέλει και τώρα. Ο Μπενίτεθ θέλει τερματόφυλακα ΧΘΕΣ μιας και ο Ντραγκόφσκι δεν θα συνεχίσει, ο Λαφόν είναι δανεικός και θέλει να χτίσει τον Παναθηναϊκό της επόμενες περιόδου πάνω σε έναν νέο γκολκίπερ.

Ο Μανδάς έχει παίξει μόλις ένα ματς φέτος, η τιμή του έχει πέσει και η Λάτσιο ακούει τα πάντα. Όμως οι Ιταλοί έχουν βάλει πολύ δυνατά στο κόλπο τον Ολυμπιακό.

Θα μου πείτε πολύ σωστά εσείς. Μα ψάχνει πρώτο τερματοφύλακα ο Ολυμπιακός; Όχι είναι η απάντηση. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν δεύτερο γκολκίπερ που θα πιέσει τον Τζολάκη και δεν αποκλείω το καλοκαίρι ο Τζολάκης να φέρει πρόταση για να φύγει.

Και έτσι ο Ολυμπιακός να έχει σκεφτεί πολύ μπροστά και να κοιτάει την επόμενη σεζόν και να έχει ήδη στο ρόστερ του διεθνή γκολκίπερ και φυσικά έναν πολύ καλό τερματοφύλακα.

Το έψαξα λίγο περισσότερο το θέμα από Ιταλία μεριά και η απάντηση που πήρα τα άφησε όλα ανοιχτά. Ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θα επανέλθω με το θέμα γιατί θα τρέξουν οι εξελίξεις είτε για τη μία μεριά είτε για την άλλη.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα