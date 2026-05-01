Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας.

Στις 29 Απριλίου 2026, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, το μοναδικό Ολυμπιακό μουσείο της πρωτεύουσας, στο Golden Hal πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο της Betsson σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (Σ.Ε.Γ.Ε.), το οποίο αποτελεί συνέχεια της εκδήλωσης που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Betsson με επίκεντρο την καταπολέμηση του bullying. Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συνεργασιών με φορείς από τον χώρο του αθλητισμού και της κοινωνίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κάθε μορφής εκφοβισμού. Με κεντρικό μήνυμα:

«Λέμε όχι στον φόβο.

Όχι στο bullying.

Στοίχημα ότι μπορούμε.»

Η Betsson διοργάνωσε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ενημέρωση, την πρόληψη και την ουσιαστική συζήτηση γύρω από το bullying και το mobbing, φέρνοντας κοντά ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού, της κοινωνικής δράσης και του επιχειρείν.

Η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου άνοιξε τη συζήτηση με μια ουσιαστική παρουσίαση για το φαινόμενο του mobbing στον χώρο εργασίας και στον αθλητισμό, αναδεικνύοντας τόσο την ψυχολογική του διάσταση όσο και πρακτικά εργαλεία πρόληψης και αντιμετώπισης.

Στο πρώτο πάνελ συμμετείχαν η Σοφία Κλιγκοπούλου, Team Manager του Περιστερίου Βetsson και μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ, ο Νίκος Δεληγιάννης, προπονητής της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης του Άλιμος ΝΑΣ Betsson και πρώην διεθνής αθλητής, καθώς και η Λήδα Τσενέ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Girl Power, οι οποίοι μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους γύρω από τον ρόλο του αθλητισμού στην καλλιέργεια σεβασμού, ισότητας και συμπερίληψης.

Στο δεύτερο πάνελ, η Λίνα Τσαλταμπάση, Πρόεδρος του Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.), και η Βίκη Μήλιου, HR manager του Techsson, συζήτησαν για τη σημασία της δημιουργίας ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων, την πρόληψη του workplace bullying και την ουσιαστική ενδυνάμωση των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η συνεργασία της Betsson με τον Σ.Ε.Γ.Ε. για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού στον χώρο εργασίας, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, workshops, mentoring και πρωτοβουλίες ενημέρωσης που στοχεύουν στην ενίσχυση της ισότητας, της ασφάλειας και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Betsson μαζί με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ), έχουν υλοποιήσει μια σειρά από κοινές δράσεις στον χώρο του αθλητισμού, με στόχο την προώθηση της ευγενούς άμιλλας, του σεβασμού και την πρόληψη φαινομένων εκφοβισμού σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Betsson επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με περισσότερο σεβασμό, αποδοχή και ίσες ευκαιρίες για όλους.

Το επόμενο σεμινάριο θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, συνεχίζοντας τη συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από το φαινόμενο του bullying.