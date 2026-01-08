ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
H νέα κλοπή του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό μετά τον Αντίνο!💥

antino olympiakos

Ποιον παίκτη πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός, που θα του αλλάξει όλη την μεσαία γραμμή.

Σας τα έγραψα από την πρώτη μέρα για τον Σαντίνο Αντίνο; Σας τα έγραψα. Επειδή η μεταγραφή προχωράει και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αργεντίνου, πάμε να σας πω για την επόμενη κίνηση που πάει να κάνει το τριφύλλι τον Γενάρη στις μεταγραφές παναθηναϊκός.

Ως γνωστόν ο Μπενίτεθ θέλει κι ένα καλό χαφ εκτός από αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ (ελπίζει να κλείσει την θέση με τον Αντίνο). Και μετά την κλοπή που έκανε με τον Αντίνο ο Παναθηναϊκός, πάει να κάνει άλλη μία!

Αυτή την φορά πάει να πάρει τον Μίγια από την Χετάφε. Ναι, τον χαφ που κοίταξε ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι αλλά τελικά δεν τον πήρε. Ένας Μίγια, ο οποίος μπορεί να είναι στα 31 του αλλά κάνει ακόμα την διαφορά στην Λα Λίγκα και στην Χετάφε.

Ο Ισπανός είναι ένας box2box μέσος ο οποίος παίζει και στο 6 και στο 8 και στο 10. Είναι τρομερά δημιουργικός και φέτος είναι ένας μαέστρος κανονικός στη Χετάφε την οποία κρατάει σε τροχιά Ευρώπης.

Ο Μίγια σε 17 συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα μετράει 7 ασίστ (!) με την Χετάφε επαναλαμβάνω και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2027. Ο Παναθηναϊκός μαθαίνω όμως ότι είναι έτοιμος να δώσει τα λεφτά που ψάχνει η Χετάφε και να τον κάνει δικό του με τον Μπενίτεθ να έχει την καλύτερη άποψη για τον παίκτη.

Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα είναι στο χέρι της Χετάφε αν θα δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, γιατί καταλαβαίνω πως οι συζητήσεις γενικά είναι προχωρημένες όπως αυτές με τον Αντίνο.

Εκτος και αν υπάρξει σοβαρή σφήνα την τελευταία στιγμή από τις μεταγραφες ολυμπιακος. Όχι μόνο για τον Μίγια αλλά και για τον Αντίνο…

Θα επανέλθω.

