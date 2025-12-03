ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

H μεγάλη έξοδος στον Παναθηναϊκό, αλλά…👀

panathinaikos

Τι θέλει να κάνει ο Μπενίτεθ, ο Κοτσόλης και ο Κορόνα, αλλά υπάρχουν δυσκολίες.

Μπορεί ο Γιάννης Αλαφούζος να συνεχίζει τα all in στον Παναθηναϊκό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει κι ένα stop. Γιατί παίκτες έρχονται, προπονητές αλλάζουν, τεχνικοί διευθυντές επίσης, αλλά δεν φεύγει και κανείς από το ρόστερ, με αποτέλεσμα τα κόστη να έχουν πάει στον Θεό.

Και ο Μπενίτεθ δεδομένα σας έχω πει ότι θέλει 3+2 παίκτες τον Γενάρη. Χθες σας τα έγραφα. Τερματοφύλακα, αριστερό μπακ, στόπερ και θα δούμε για χαφ τύπου Μαξίμοβιτς και δεξί μπακ. Και φυσικά σας ξαναλέω πως υπάρχει και ο Τεττέη για τον Γενάρη και ο Παντελίδης για το καλοκαίρι.

Πάμε τώρα στη μεγάλη έξοδο που θα επιχειρήσει ο Κορόνα και ο Κοτσόλης.

Αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζονται αρκετοί παίκτες ή δεν θα τους υπολογίζει από το καλοκαίρι και μετά ο Μπενίτεθ.

  • Μαξ
  • Μλαντένοβιτς
  • Ρενάτο Σάντσες
  • Βιλένα (ξαναμπήκε αποστολή)
  • Ταμπόρδα
  • Μαντσίνι
  • Γιερεμέγιεφ (μένει ελεύθερος)

Και φυσικά υπάρχουν κι άλλοι που για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να γράψω τώρα. Όμως, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με αρκετούς από τους παραπάνω είναι τέτοιες που δύσκολα μπορούν να σπάσουν. Τι εννοώ; Πως γνωρίζουν ότι τέτοια συμβόλαια δεν θα βρουν αλλού και κάθονται πάνω στα λεφτά τους.

Άντε να σπάσουν το συμβόλαιό τους και άντε να βρουν ομάδα. Οπότε οι Κορόνα και Κοτσόλης έχουν μπει από την αρχή στα δύσκολα. Γιατί καλές οι μεταγραφές παναθηναϊκός αλλά θα πρέπει να βρεθεί λύση και στα άλλα έξοδα του συλλόγου.

Διαφορετικά ο νέος Παναθηναϊκός θα γίνει ασύμφορος…

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα