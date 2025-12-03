H μεγάλη έξοδος στον Παναθηναϊκό, αλλά…👀

Τι θέλει να κάνει ο Μπενίτεθ, ο Κοτσόλης και ο Κορόνα, αλλά υπάρχουν δυσκολίες.

Μπορεί ο Γιάννης Αλαφούζος να συνεχίζει τα all in στον Παναθηναϊκό, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει κι ένα stop. Γιατί παίκτες έρχονται, προπονητές αλλάζουν, τεχνικοί διευθυντές επίσης, αλλά δεν φεύγει και κανείς από το ρόστερ, με αποτέλεσμα τα κόστη να έχουν πάει στον Θεό.

Και ο Μπενίτεθ δεδομένα σας έχω πει ότι θέλει 3+2 παίκτες τον Γενάρη. Χθες σας τα έγραφα. Τερματοφύλακα, αριστερό μπακ, στόπερ και θα δούμε για χαφ τύπου Μαξίμοβιτς και δεξί μπακ. Και φυσικά σας ξαναλέω πως υπάρχει και ο Τεττέη για τον Γενάρη και ο Παντελίδης για το καλοκαίρι.

Πάμε τώρα στη μεγάλη έξοδο που θα επιχειρήσει ο Κορόνα και ο Κοτσόλης.

Αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζονται αρκετοί παίκτες ή δεν θα τους υπολογίζει από το καλοκαίρι και μετά ο Μπενίτεθ.

Μαξ

Μλαντένοβιτς

Ρενάτο Σάντσες

Βιλένα (ξαναμπήκε αποστολή)

Ταμπόρδα

Μαντσίνι

Γιερεμέγιεφ (μένει ελεύθερος)

Και φυσικά υπάρχουν κι άλλοι που για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να γράψω τώρα. Όμως, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με αρκετούς από τους παραπάνω είναι τέτοιες που δύσκολα μπορούν να σπάσουν. Τι εννοώ; Πως γνωρίζουν ότι τέτοια συμβόλαια δεν θα βρουν αλλού και κάθονται πάνω στα λεφτά τους.

Άντε να σπάσουν το συμβόλαιό τους και άντε να βρουν ομάδα. Οπότε οι Κορόνα και Κοτσόλης έχουν μπει από την αρχή στα δύσκολα. Γιατί καλές οι μεταγραφές παναθηναϊκός αλλά θα πρέπει να βρεθεί λύση και στα άλλα έξοδα του συλλόγου.

Διαφορετικά ο νέος Παναθηναϊκός θα γίνει ασύμφορος…