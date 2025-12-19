Γιουβέντους – Ρόμα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (20/12)

Γιουβέντους – Ρόμα live stream στο πλαίσιο της 16ης «στροφής» της Serie A.

Στο πρόγραμμα αγώνων του ιταλικού πρωταθλήματος δεσπόζει το ντέρμπι μεταξύ «μπιανκονέρι» και «τζαλορόσι». Οι γηπεδούχοι που δεν έχουν πιάσει ακόμα τα στάνταρ τους θα κονταροχτυπηθούν με τους εκπληκτικούς φιλοξενούμενους.

Ποιο κανάλι δείχνει Γιουβέντους εναντίον Ρόμα;

Το Γιουβέντους – Ρόμα live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου (21:45) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 3HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Γιουβέντους – Ρόμα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου – 21:45 COSMOTE SPORT 3HD

Πώς θα δω Live Streaming το Γιουβέντους – Ρόμα;

