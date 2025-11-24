Γιουνάιτεντ – Έβερτον Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (24/11)

Γιουνάιτεντ – Έβερτον live stream στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League.

Η εδώ και πέντε διαδοχικά παιχνίδια αήττητη Γιουνάιτεντ υποδέχεται την αξιόμαχη Έβερτον, θέλοντας να προσεγγίσει την τετράδα της βαθμολογίας.

Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Η γηπεδούχος να θεωρείται φαβορί, αλλά έχει και την παράδοση με το μέρος της, μιας και προέρχεται από έξι σερί τρίποντα στις μεταξύ τους συναντήσεις.

Ποιο κανάλι δείχνει Γιουνάιτεντ εναντίον Έβερτον;

Το Γιουνάιτεντ – Έβερτον live streaming θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από το Novasports Premier League.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Γιουνάιτεντ – Έβερτον Δευτέρα 24 Νοεμβρίου – 22 :00 Novasports Premier League

Πώς θα δω Live Streaming το Γιουνάιτεντ – Έβερτον;

