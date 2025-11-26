ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Φιορεντίνα - ΑΕΚ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (27/11)

Φιορεντίνα – ΑΕΚ live stream στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Conference League.

Κομβική αναμέτρηση για την Ένωση που ψάχνει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση και θα το επιχειρήσει απέναντι στο φαβορί, Φιορεντίνα.

Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θεωρείται αουτσάιντερ, αλλά θα τα δώσει όλα για το τρίποντο.

Ποιο κανάλι δείχνει Φιορεντίνα εναντίον ΑΕΚ;

Το Φιορεντίνα – ΑΕΚ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 5HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Φιορεντίνα – ΑΕΚ Πέμπτη 27 Νοεμβρίου – 22:00 Cosmote Sport 5HD

Πώς θα δω Live Streaming το Φιορεντίνα – ΑΕΚ;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Φιορεντίνα – ΑΕΚ καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη). 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Novibet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Bet365 Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Stoiximan Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Pamestoixima.gr Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Elabet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Fonbet Live ΔΕΣ ΕΔΩ

