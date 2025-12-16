Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/12)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ από την Αρμάνι Μιλάνο γνωρίζοντας απρόσμενη ήττα με 96-89.

Η πολύ καλή εμφάνιση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος σε 26 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 19 πόντους, μάζεψε 1 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, ενώ πραγματοποίησε και 2 κλεψίματα, δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Θετική εικόνα είχαν στο πρόγραμμα αγώνων και οι Τζέριαν Γκραντ (11 π., 4 ασίστ, 2 κλεψ.) και Κέντρικ Ναν (17 π., 3 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Φενερμπαχτσέ εναντίον Παναθηναϊκός ;

Το Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – 19:45 Novasports 4

Πώς θα δω Live Streaming το Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός;

