Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/12)

Φενερμπαχτσέ - Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (16/12)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ από την Αρμάνι Μιλάνο γνωρίζοντας απρόσμενη ήττα με 96-89.

Η πολύ καλή εμφάνιση του Κώστα Σλούκα, ο οποίος σε 26 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 19 πόντους, μάζεψε 1 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, ενώ πραγματοποίησε και 2 κλεψίματα, δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Θετική εικόνα είχαν στο πρόγραμμα αγώνων και οι Τζέριαν Γκραντ (11 π., 4 ασίστ, 2 κλεψ.) και Κέντρικ Ναν (17 π., 3 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Φενερμπαχτσέ εναντίον Παναθηναϊκός ;

Το Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός Τρίτη 16 Δεκεμβρίου19:45 Novasports 4

Πώς θα δω Live Streaming το Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Φενερμπαχτσέ – Παναθηναϊκός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Novibet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Bet365 Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Stoiximan Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Pamestoixima.gr Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Elabet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Fonbet Live ΔΕΣ ΕΔΩ

