Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (06/01)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενήθηκαν από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν, παίρνοντας μία μεγάλη νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ με 87-82.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν για ένα ακόμη ματς οι Ντόρσεϊ (21 π., 4 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ.), Βεζένκοφ (24 π., 9 ριμπ., 1 ασίστ) και Μιλουτίνοφ (10 π., 9 ριμπ., 3 ασίστ, 1 κλεψ., 1 μπλοκ), ενώ ξεχώρισαν στο πρόγραμμα αγώνων και οι Χολ (8 π., 7 ριμπ., 1 ασίστ, 2 μπλοκ) και Μόρις (8 π., 2 ριμπ., 3 ασίστ).

Ποιο κανάλι δείχνει Φενερμπαχτσέ εναντίον Ολυμπιακός;

Το Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 06 Ιανουαρίου (19:45) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός Τρίτη 06 Ιανουαρίου – 19:45 Novasports 4

Πώς θα δω Live Streaming το Φενερμπαχτσέ – Ολυμπιακός;

