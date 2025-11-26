ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ερυθρός – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (26/11)

O Ολυμπιακός βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, μία εβδομάδα μετά την επικράτηση επί της Παρί (98-86) στο πρόγραμμα αγώνων.

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί στο παρκέ του ΣΕΦ και χωρίς να εντυπωσιάσουν πήραν μία σημαντική νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 8-4.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες οι Τάισον Γουόρντ (12 π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 4 κλεψ.), Τόμας Γουόκαπ (7 π., 2 ριμπ., 6 ασίστ, 1 κλεψ.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (7 π., 9 ριμπ., 3 ασίστ) και Εβάν Φουρνιέ (18 π., 3 ασίστ, 2 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ερυθρός εναντίον Ολυμπιακός;

Το Ερυθρός – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου (20:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Ερυθρός – Ολυμπιακός Τετάρτη 26 Νοεμβρίου20:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ερυθρός – Ολυμπιακός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Ερυθρός – Ολυμπιακός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Novibet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Bet365 Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Stoiximan Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Pamestoixima.gr Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Elabet Live ΔΕΣ ΕΔΩ
Fonbet Live ΔΕΣ ΕΔΩ

