Ερυθρός – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (26/11)

O Ολυμπιακός βρίσκεται στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, μία εβδομάδα μετά την επικράτηση επί της Παρί (98-86) στο πρόγραμμα αγώνων.

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν σοβαροί στο παρκέ του ΣΕΦ και χωρίς να εντυπωσιάσουν πήραν μία σημαντική νίκη στο κουπόνι ΟΠΑΠ, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 8-4.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες οι Τάισον Γουόρντ (12 π., 5 ριμπ., 4 ασίστ, 4 κλεψ.), Τόμας Γουόκαπ (7 π., 2 ριμπ., 6 ασίστ, 1 κλεψ.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (7 π., 9 ριμπ., 3 ασίστ) και Εβάν Φουρνιέ (18 π., 3 ασίστ, 2 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Ερυθρός εναντίον Ολυμπιακός;

Το Ερυθρός – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου (20:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ερυθρός – Ολυμπιακός Τετάρτη 26 Νοεμβρίου – 20:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Ερυθρός – Ολυμπιακός;

