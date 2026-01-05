Επόμενη μεταγραφή ΑΕΚ: Το «κτήνος», ο «μαέστρος» και ο «αλμυρός»

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Σε φουλ ρυθμούς λειτουργούν οι μεταγραφικές μηχανές της ΑΕΚ. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν μπορούν να θυμηθούν που τις πρώτες 4 μέρες του νέου έτους, η Ένωση έχει ήδη να επιδείξει δύο νέα αποκτήματα.

Μετά τους Γκεοργκίεφ και Βάργκα που ενισχύουν την άμυνα και την επίθεση αντίστοιχα, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στη μεσαία γραμμή.

Ταλέντο υπάρχει μπόλικο, αλλά με τις υποχρεώσεις να τρέχουν σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Κόνφερενς Λιγκ, Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα και Νίκολιτς ψάχνουν τον παίκτη που θα «κουμπώσει» στο αγωνιστικό πλάνο και θα τονώσει ποιοτικά την ομάδα.

Τη δεδομένη στιγμή υπάρχουν τρεις υποψήφιοι, με την κάθε περίπτωση να είναι διαφορετική.

Ξεκινάμε από τον Αλιού Ντιένγκ, 28χρονο θηριώδη διεθνή μέσο με το Μάλι (45 ματς/2 γκολ), με χρηματιστηριακή αξία 3 εκατομμυρίων ευρώ, που μπήκε στο τελευταίο 6μηνο του συμβολαίου του με την αιγυπτιακή Αλ Αχλί.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ βέβαια, εκτός της ΑΕΚ, τον διεκδικούν επίσης η Αλ Καντσιάν από τη Σαουδική Αραβία και η Αλ Σαμάλ από το Κατάρ.

Ο δεύτερος υποψήφιος, επονομαζόμενος και «μαέστρος», είναι ο Αντόνιο Σιμάο Μουάντζα από την Ανγκόλα. Με χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμυρίων ευρώ, αγωνίζεται στη τουρκική Αλάνιασπορ, στην οποία βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες, μιας και μέχρι το καλοκαίρι φορούσε τη φανέλα της Αντάνα Ντεμίρσπορ.

Τέλος, υπάρχει και μια περίπτωση που κάλλιστα μπορεί να χαρακτηριστεί απλησίαστη. Αναφερόμαστε στον Πάτρικ Μπεργκ, ο οποίος είναι αρχηγός της Μπόντο Γκλιμτ, με τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Εξάλλου, το καλοκαίρι βολιδοσκόπησαν τις προθέσεις του Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αλλά αν η περίπτωσή του ήταν μια φορά δύσκολη τότε, τώρα είναι σχεδόν αδύνατη λόγω των εμφανίσεών του στο Τσάμπιονς Λιγκ με την ομάδα του.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ηλιόπουλος θέλει να κάνει ένα μεταγραφικό «μπαμ» τον Ιανουάριο και δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα σενάριο.

