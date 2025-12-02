ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ενδιαφέρον για Πασχαλάκη!

Μολονότι βρισκόμαστε εν μέσω πλήρους δράσης στο κουπόνι στοιχήματος, δεν είναι λίγες οι ομάδες που έχουν ήδη ξεκινήσει οι άτυπες κινήσεις όχι μόνο για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αλλά και για αυτή του καλοκαιριού.

Για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός δίνει μέχρι τις γιορτές σημαντικά ματς εντός και εκτός συνόρων, αλλά ο Μεντιλίμπαρ τσεκάρει τους πάντες στο ρόστερ προκειμένου να κάνει τις εισηγήσεις του ενόψει των δύο μεταγραφικών «παραθύρων».

Ένας από τους παίκτες που το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο έμπειρος τερματοφύλακας βρίσκεται εκτός δράσης τη δεδομένη στιγμή λόγω του τραυματισμού που θα τον αφήσει μακριά από τα γήπεδα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2025.

Αυτό πάντως δεν αλλάζει καθόλου την άποψη των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τον διεθνή γκολκίπερ. Εκτιμούν τα αγωνιστικά προσόντα του Πασχαλάκη, ο οποίος αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση για back up του Τζολάκη.

Είναι επίσης απόλυτα ευχαριστημένοι από τη στάση του, καθώς δεν έχει δημιουργήσει κανένα θέμα παραμένοντας στον πάγκο, προσπαθώντας μάλιστα τον τελευταίο καιρό να τονώσει ψυχολογικά τον βασικό τερματοφύλακα των Πειραιωτών.

Εντούτοις, φαίνεται πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν παίζουν μόνοι τους στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο ομάδες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον έμπειρο γκολκίπερ (δεν έχει γίνει γνωστό αν πρόκειται για ομάδες της Ελλάδας ή του εξωτερικού) και προφανώς του προσφέρουν φανέλα βασικού.

Μένει να φανεί λοιπόν αν ο Πασχαλάκης θα επιλέξει να κλείσει την καριέρα του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ή αν θα μετακομίσει για να βοηθήσει μια ομάδα μικρότερης δυναμικής με το πλούσιο ταλέντο του και την αδιαμφισβήτητη εμπειρία του.

